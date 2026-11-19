Rafineria ropy naftowej Sitra w Bahrajnie, która, według dyrektora generalnego Bapco Energies Marka Thomasa, od początku regionalnej wojny pod koniec lutego sześciokrotnie została zaatakowana przez Iran, działa z mocą przekraczającą 80%. Zakład może przetwarzać 415 tys. baryłek ropy dziennie i, według oceny Thomasa, osiągnie pełną moc do końca roku, informuje The National.

Thomas oświadczył, że zakład jest bliski powrotu do mocy projektowej. Ostatnim etapem odbudowy jest uruchomienie instalacji wtórnego przerobu, w tym hydrokrakingu, które są oddawane do eksploatacji po instalacjach przerobu ropy naftowej i destylacji.

Dostawy paliw w regionie

Przed wojną około 85% produkcji rafinerii eksportowano przez Cieśninę Ormuz. Obecnie około 80% produkowanego paliwa pozostaje w krajach Zatoki Perskiej, gdzie uszkodzenia innych zakładów rafineryjnych spowodowały niedobory paliwa. Bapco dostarcza paliwo lotnicze do Kataru i ZEA, olej napędowy do Iraku, a także sprzedaje paliwo Arabii Saudyjskiej.

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Destylat naftowy i skroplony gaz ropopochodny, na które nie ma nabywców w krajach Zatoki, firma nadal jest zmuszona transportować przez Cieśninę Ormuz. Według Thomasa stawki frachtowe za przewozy wzrosły czterokrotnie, a ubezpieczenie jednego statku na około ośmiogodzinny tranzyt kosztuje 17 mln dolarów.

Plany nuklearne i LNG

Bapco Energies przygotowuje się również do rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych w Bahrajnie. Firma rozważa rolę głównego inwestora i potencjalnego operatora. Thomas poinformował, że umowa ze Stanami Zjednoczonymi o cywilnej współpracy jądrowej, znana jako umowa 123, znajduje się na końcowym etapie. Według niego do 2035 roku na terenie tym nie będzie żadnych obiektów projektu.

Wojna opóźniła także plany Bahrajnu dotyczące importu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Popyt gwałtownie spadł po atakach na Aluminium Bahrain, Gulf Petrochemical Industries Company oraz producenta żelaza. W Bapco oczekują, że popyt powróci do poziomu przewidzianego w planach sprzed wojny w 2028 lub 2029 roku.

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