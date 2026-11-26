Nvidia poleciła swoim partnerom produkcyjnym zaprzestać wysyłki serwerów do czterech krajów Azji Południowo-Wschodniej. Poinformował o tym 26 listopada 2026 roku Channel NewsAsia. W materiale przytoczono doniesienie Reutersa, powołujące się na Financial Times oraz trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Co wiadomo o dostawach

Nazw czterech krajów nie podano w dostępnym doniesieniu. Nie wskazano również partnerów produkcyjnych, którym Nvidia miała przekazać polecenie. Tekst dotyczy serwerów, nie podano innych cech dostaw.

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Informacja nie została niezależnie potwierdzona

Reuters zaznaczył, że nie zdołał od razu niezależnie zweryfikować informacji Financial Times. Zatem dane o wstrzymaniu wysyłek pozostają informacją Financial Times, przekazaną przez Reuters i Channel NewsAsia, a nie faktem niezależnie potwierdzonym przez Reuters.

Publikacja Channel NewsAsia jest datowana na 26 listopada 2026 roku, godz. 13:09 w strefie czasowej UTC+8.

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