Minister nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Korei Południowej Bae Kyung-hoon oświadczył, że Nvidia potwierdziła zamiar realizacji wcześniej ogłoszonego zobowiązania do dostarczenia krajowi 260 tys. nowoczesnych procesorów graficznych. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Potwierdzenie zobowiązania

Według Bae Kyung-hoona porozumienie pozostaje w mocy pomimo rezygnacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga. Minister poinformował o potwierdzeniu ze strony firmy we wpisie w serwisie społecznościowym X.

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Jak zaznaczono w materiale, Nvidia zgodziła się dostarczyć 260 tys. procesorów graficznych w ubiegłym roku. Porozumienie osiągnięto podczas spotkań Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, gdy Jensen Huang odwiedził Koreę Południową.

Wspólne projekty w dziedzinie AI

Korea Południowa i Nvidia będą również kontynuować prace nad kilkoma wspólnymi projektami. Obejmują one połączenie produkowanych w Korei chipów sztucznej inteligencji z platformą Nvidii, tworzenie infrastruktury do obliczeń AI, a także wspólne badania i rozwój specjalistów w dziedzinie fizycznej sztucznej inteligencji.

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