Amerykański producent chipów Nvidia planuje zakończyć wieloletni spór sądowy z akcjonariuszami wypłatą 290 mln dolarów. Ugoda nie przewiduje przyznania się firmy do winy, informuje Der Spiegel.

Pozew związany z boomem kryptowalutowym

Inwestorzy złożyli pozwy przeciwko Nvidii w 2018 roku, oskarżając firmę o rzekome wprowadzanie ich w błąd co do znaczenia segmentu kryptowalutowego dla wyników finansowych koncernu. Podczas boomu na rynku kryptowalut, który rozpoczął się w 2017 roku, górnicy masowo kupowali karty graficzne Nvidii do wydobywania walut cyfrowych.

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Powodowie twierdzili, że firma zaliczała te przychody do działalności gamingowej, choć znaczną część popytu generował rynek kryptowalut. Pod koniec 2018 roku wartość kryptowalut gwałtownie spadła, popyt na karty graficzne zmalał, a akcje Nvidii znacząco straciły na wartości. W rezultacie inwestorzy ponieśli straty.

Wymagana zgoda sądu

Sprawę rozpatrywał również Sąd Najwyższy USA w Waszyngtonie, który zakończył jej analizę bez rozstrzygnięcia co do meritum. Otworzyło to drogę do pozwu zbiorowego akcjonariuszy. Porozumienie w sprawie odszkodowania musi jeszcze zostać zatwierdzone przez sędziego federalnego.

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