Nvidia przywróciła Jensena Huanga na stanowiska dyrektora generalnego i prezydenta firmy. Powróci on również do rady dyrektorów, informuje Variety. W oświadczeniu firmy opublikowanym w poniedziałek wskazano, że podjęto odpowiednią decyzję.

Decyzja rady dyrektorów

Rada dyrektorów Nvidia jednogłośnie zagłosowała za przywróceniem Huanga po serii rozmów i spotkań z nim, podano w oświadczeniu. Stwierdzono w nim, że rada była zadowolona z jego otwartości i zdolności do kierowania Nvidią.

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Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa narodowego

Firma oświadczyła również, że podczas podejmowania decyzji rada otrzymała informacje od wysokich rangą urzędników rządu USA. Na podstawie tych informacji, jak twierdzi Nvidia, rada uznała, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Tło decyzji

Variety nazywa to niespodziewanym zwrotem w trwającej wiele tygodni historii, która, według publikacji, wcześniej doprowadziła do rezygnacji Huanga. Następnie Nvidia ogłosiła jego powrót do kierownictwa firmy.

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