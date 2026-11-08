Nvidia ogłosiła niezależne dochodzenie dotyczące swojego założyciela i dyrektora generalnego Jensena Huanga po doniesieniach o jego bliskiej relacji z szefową firmy Megaspeed Alice Huang. Informuje o tym The Verge.

Kontrolę nad postępowaniem sprawować będą niezależni dyrektorzy

Rada dyrektorów Nvidia poinformowała, że utworzyła komitet niezależnych dyrektorów. Przy wsparciu zewnętrznych niezależnych prawników będzie on nadzorował dochodzenie.

Firma oświadczyła, że kontrolę rozpoczęto po niedawnych doniesieniach, iż Huang stał się celem operacji zagranicznego wywiadu. Według informacji, na które powołuje się The Verge, Alice Huang miała zostać zwerbowana przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego do szpiegowania Nvidii.

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Firma nie dostrzega oznak kompromitacji tajemnic

Rada dyrektorów Nvidia zaznaczyła, że priorytetem są bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze USA, a także interesy firmy oraz jej akcjonariuszy. Jednocześnie Nvidia oświadczyła, że nie ma podstaw, by sądzić, że bezpieczeństwo narodowe lub tajemnice firmy zostały skompromitowane.

Kontrola obejmie wszystkie dostępne informacje. Jensen Huang poparł dochodzenie i obiecał współpracę, a rada dyrektorów wyraziła zaufanie do niego i jego zespołu zarządzającego.

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