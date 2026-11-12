Nvidia zaplanowała ogólne spotkanie pracowników na 18 listopada — sześć dni po ogłoszeniu natychmiastowej rezygnacji byłego CEO Jensena Huanga. Firma mianowała swoją dyrektorkę finansową, Colette Kress, tymczasową dyrektorką generalną, informuje Fortune.

Spotkanie po raporcie kwartalnym

W komunikacie do personelu kierownictwo Nvidii przekazało, że pracownicy dowiedzą się więcej o przyszłości firmy w najbliższych dniach. Ogólne spotkanie ma odbyć się 18 listopada o godz. 9:00 czasu pacyficznego.

Spotkanie zaplanowano na dzień po publikacji wyników Nvidii za trzeci kwartał. Tym samym Wall Street usłyszy nowe kierownictwo firmy, zanim pracownicy będą mieli możliwość zadania pytań na ogólnym forum.

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Kress pracuje w Nvidii od 2013 roku, a wcześniej zajmowała wysokie stanowiska finansowe w Cisco i Microsoft. Według Fortune wartość rynkowa Nvidii na szczycie przekraczała 5 bln dolarów, a później spadła poniżej 4 bln dolarów.

Oceny ekspertów ds. komunikacji

Założycielka Pace Public Relations Annie Scranton uważa, że sześć dni to zbyt długi czas oczekiwania dla pracowników w takiej sytuacji. Jej zdaniem Kress powinna była przeprowadzić spotkanie już w poniedziałek, nawet bez ostatecznych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Założycielka ACA PR Amy Cuthbertson również poparła ideę szybszego briefingu na żywo, podczas którego personel mógłby zadawać pytania. Jednocześnie założyciel EUSA PR Johan Konst uznał sześciodniowy termin na ogólne spotkanie za akceptowalny, ale podkreślił, że pracownikom należy umożliwić zadanie pierwszych pytań znacznie wcześniej.

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