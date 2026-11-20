Po spadku notowań Nvidia ustąpiła pod względem wartości rynkowej spółce Alphabet, właścicielowi Google, i stała się czwartą najcenniejszą firmą w Stanach Zjednoczonych. Akcje producenta chipów spadały o 3%, a kapitalizacja rynkowa spółki wynosiła około 3,4 bln dolarów.

Siódmy tydzień spadków

Akcje Nvidii zmierzały ku siódmemu z rzędu tygodniowi spadków, co jest najdłuższą serią strat spółki od 2008 roku. Jak informuje Channel NewsAsia, spadek nastąpił kilka dni po pierwszym raporcie finansowym Nvidii po rezygnacji jej współzałożyciela Jensena Huanga. Raport nie rozwiał obaw inwestorów dotyczących kierownictwa spółki i trwałości wydatków na sztuczną inteligencję.

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Nowy porządek wśród spółek technologicznych

Według LSEG Apple, z wartością rynkową 5,08 bln dolarów, pozostało najcenniejszą firmą w Stanach Zjednoczonych. Drugie miejsce zajmował Microsoft z kapitalizacją 3,72 bln dolarów, a Alphabet awansował na trzecią pozycję z wyceną 3,44 bln dolarów. Zmiana pozycji Nvidii odzwierciedla zmianę nastawienia inwestorów w sektorze AI w kierunku firm, które łączą znaczne inwestycje w technologie sztucznej inteligencji ze stabilnymi przychodami z usług chmurowych i oprogramowania.

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