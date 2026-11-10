W Korei Południowej Nvidia i Koreański Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii (KAIST) planują w 2027 roku udostępnić co najmniej 1 milion koreańskojęzycznych próbek danych do szkolenia systemów sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma pomóc przezwyciężyć niedobór wysokiej jakości danych, który według badaczy ogranicza konkurencyjność południowokoreańskich modeli AI, informuje Korea Herald.

Szef wspólnego laboratorium Nvidia-KAIST Kim Hyun-woo powiedział, że celem projektu jest stworzenie co najmniej miliona koreańskojęzycznych próbek danych i publiczne udostępnienie ich do szkolenia. Dokładna data publikacji nie została jeszcze ustalona.

Nacisk na jakość danych

Laboratorium nie planuje opracowywać kolejnego podstawowego modelu AI, lecz skoncentruje się na tworzeniu lepszych jakościowo koreańskojęzycznych zbiorów danych i doskonaleniu metod szkolenia na ich podstawie. Według Kima istniejące koreańskojęzyczne zbiory do oceny modeli nie rekompensują niedoboru wysokiej jakości materiałów szkoleniowych w porównaniu z językiem angielskim i chińskim.

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Zaznaczył, że obecne zbiory często opierają się na tłumaczonych tekstach, a generowane przez AI treści w języku koreańskim mogą zawierać nienaturalne sformułowania. Laboratorium będzie opracowywać metody tworzenia realistycznych dokumentów na podstawie ograniczonych informacji, a następnie sprawdzać je pod kątem dokładności, różnorodności i powielania. Kim podkreślił, że początkowy milion próbek nie wystarczy, aby całkowicie zlikwidować lukę językową.

Pięcioletnia współpraca

Wspólne laboratorium działa przy Graduate School of AI im. Kima Jaechula KAIST w Seulu. Nvidia i KAIST ogłosiły jego utworzenie w lipcu jako pierwszego w Azji wspólnego laboratorium Nvidii z uczelnią. Pięcioletnia współpraca jest wyceniana na 300 mln dolarów i dotyczy koreańskojęzycznej AI oraz zastosowań branżowych.

Z tej kwoty 250 mln dolarów zostanie przekazane w postaci zasobów obliczeniowych, które przez pięć lat będą dostarczane przez koreańskich partnerów chmurowych Nvidii. Program będzie także co roku wspierać co najmniej dziesięciu badaczy KAIST, w tym poprzez możliwości odbycia stażu w Nvidii. Po stworzeniu koreańskojęzycznej bazy danych laboratorium planuje przejść do branżowych zbiorów danych i agentowej AI zdolnej wykonywać złożone zadania przy ograniczonej interwencji człowieka.

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