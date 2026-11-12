Rada dyrektorów Nvidii zatrudniła zewnętrzną firmę do poszukiwania potencjalnych kandydatów na następcę dyrektora generalnego Jensena Huanga. Dyrektorzy rozważają również powołanie tymczasowego szefa na czas poszukiwania stałego CEO, informuje The Japan Times, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Rada omawia przyszłość Huanga

Według rozmówców publikacji rada dyrektorów w środę omawiała dalsze losy Huanga. Wcześniej „The Wall Street Journal”, powołując się na nienazwane poinformowane osoby, pisał, że rada przygotowywała się do odwołania założyciela spółki ze stanowiska. Nvidia nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz.

Kryzys wokół następcy szefa nasilił się po tym, jak Huang przyznał się do pozamałżeńskiej relacji z Alice Huang, wysoką menedżerką w pionie centrów danych w firmie będącej jednym z największych klientów Nvidii w Azji Południowo-Wschodniej. „The New York Times” informował, że Alice Huang była podejrzewana o działanie na rzecz rządu Chin.

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Doniesienia o relacjach i reakcja rynku

Później „The New York Times”, powołując się na osoby pracujące w Nvidii, poinformował także o relacji Jensena Huanga z wiceprezes Nvidii ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell. Powell nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na stosowne zapytanie.

Rada dyrektorów musi zdecydować, czy odwołać założyciela i jedynego szefa, jakiego Nvidia miała w całej swojej historii. Utrzymanie Huanga na stanowisku może, według materiału, zwiększyć uwagę ustawodawców, inwestorów, klientów i pracowników na jego związki z Alice Huang oraz możliwe zagrożenia dla tajemnic handlowych Nvidii.

Po pojawieniu się doniesień w środę akcje Nvidii straciły 8% w handlu pozasesyjnym. Alice Huang była kierowniczką w singapurskiej Megaspeed International, utworzonej na bazie chińskiego przedsiębiorstwa gamingowego. Informowano, że firma od kilku miesięcy jest objęta dochodzeniem w USA w sprawie możliwego przemytu chipów. Megaspeed i Nvidia zaprzeczały naruszeniom, a Pekin odrzucał twierdzenia, że Alice Huang szpiegowała Jensena Huanga.

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