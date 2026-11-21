Nvidia potwierdziła, że zatrudniła firmę rekrutacyjną w celu znalezienia następcy założyciela i byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga. Firma rozważy kandydatów zarówno wewnątrz Nvidia, jak i poza nią, informuje Fortune. Była to pierwsza konferencja spółki dotycząca wyników finansowych po rezygnacji Huanga.

Zadania dla następcy

Nowy lider odziedziczy jedną z najcenniejszych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek na świecie oraz jedną z sił napędowych boomu na sztuczną inteligencję. Nvidia ma wysokie oczekiwania, mierzy się z rosnącą konkurencją i wyzwaniami geopolitycznymi.

Robert Kelley, profesor zarządzania w Tepper School of Business Uniwersytetu Carnegiego Mellona, zaznaczył, że następca ikonicznego założyciela nie powinien próbować go przewyższyć. Jego zdaniem nowy szef powinien przenieść uwagę na to, co jest w stanie zrobić dla biznesu.

Według Fortune Huanga popiera wielu wieloletnich pracowników Nvidia, a część z nich jest niezadowolona z jego rezygnacji. W firmie pracuje również troje jego krewnych: dzieci Spencer i Madison oraz zięć Nico Caprez, który zajmuje stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju globalnej infrastruktury AI.

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Doświadczenia ze zmianą założycieli

Z analizy firmy konsultingowej Spencer Stuart z 2024 roku wynika, że założyciele pełniący funkcję CEO pracowali na tym stanowisku średnio przez 21 lat przed odejściem — niemal trzykrotnie dłużej niż średni okres pracy szefów spółek z indeksu S&P 500, który wynosił 7,4 roku. Po odejściu ze stanowiska CEO 45% założycieli pozostawało przewodniczącymi rad dyrektorów, podczas gdy wśród menedżerów niebędących założycielami odsetek ten wynosił 33%.

Badanie wykazało również, że 21% dyrektorów generalnych, którzy zastąpili założycieli w latach 2015–2022, opuściło stanowisko w ciągu dwóch lat. W przypadku wszystkich nowo mianowanych CEO spółek z indeksu S&P 1500 w tym okresie udział takich wczesnych odejść wyniósł 16%.

Jednocześnie źródło przytacza także udane przykłady. Brian Niccol, po objęciu w 2018 roku stanowiska CEO Chipotle Mexican Grill w miejsce założyciela Steve’a Ellsa, pomógł sieci wyjść z kryzysu związanego z bezpieczeństwem żywności, a jej przychody w tym okresie podwoiły się. Sundar Pichai, który w 2015 roku zastąpił założyciela Google’a Larry’ego Page’a na stanowisku CEO, następnie kierował firmą w okresie znacznego wzrostu przychodów.

Huang posiada 3,6% akcji Nvidia. Spółka nie ma akcji o wzmocnionych prawach głosu, dlatego jego udział w głosach odpowiada temu pakietowi. Rada dyrektorów Nvidia faktycznie wykluczyła możliwość jego powrotu na stanowisko szefa, choć według Fortune publicznie pojawiały się wezwania do powrotu Huanga.

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