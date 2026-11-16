W Stanach Zjednoczonych Nvidia ma we wtorek opublikować kwartalny raport finansowy — pierwszy po nagłej rezygnacji jej założyciela, Jensena Huanga. Tymczasowa dyrektor generalna Colette Kress odpowie na pytania inwestorów dotyczące sprzedaży chipów do Chin, współpracy z firmami neocloud oraz dalszej strategii producenta infrastruktury AI, podaje CNBC.

Kress pracuje jako dyrektorka finansowa Nvidii od 2013 roku. Rada dyrektorów powołała ją na tymczasową CEO na czas poszukiwania następcy Huanga. Według LSEG analitycy oczekują wzrostu kwartalnych przychodów Nvidii o 91% — do 109,1 mld dolarów, a zysk na akcję prognozują na 2,47 dolara.

Prognozy i reakcja rynku

Wcześniej Kress i Huang prognozowali około 70-procentowy wzrost przychodów w roku fiskalnym 2028. Podczas poprzedniej telekonferencji Kress stwierdziła, że taka prognoza jest ograniczona możliwościami dostaw. Akcje Nvidii spadają szósty tydzień z rzędu — to najdłuższa seria spadków od 2012 roku. W tym okresie kapitalizacja rynkowa spółki zmniejszyła się o 1,7 bln dolarów.

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Po wiadomościach o rezygnacji Huanga analitycy Morgan Stanley obniżyli o około 10% szacunki sprzedaży Nvidii dla centrów danych w latach 2027 i 2028. W swoim ostatnim raporcie Nvidia poinformowała również o zobowiązaniach dotyczących dostaw i mocy produkcyjnych na 92 mld dolarów do końca bieżącego roku fiskalnego, 87 mld dolarów w roku fiskalnym kończącym się w styczniu 2028 roku oraz 88 mld dolarów w roku kończącym się w styczniu 2029 roku.

Sprzedaż do Chin i kontrole

Dodatkową uwagę podczas publikacji raportu mogą przyciągnąć sprzedaż do Chin oraz kontrole w Waszyngtonie. „The New York Times” podał w październiku, że amerykańskie służby wywiadowcze obserwowały Alice Huang, bliską byłemu CEO Nvidii, uznając ją za możliwą agentkę chińskiego wywiadu. Gazeta pisała również, że miała ona rzekomo pomagać w przemycie wysokiej klasy chipów Nvidii do Chin z ominięciem amerykańskich kontroli eksportowych.

Nvidia zaprzecza jakiemukolwiek przekierowywaniu swoich produktów i twierdzi, że nie ma dowodów na taką działalność. Przedstawiciel Megaspeed International powiedział CNBC, że firma prowadzi dokładne wewnętrzne dochodzenie, a Alice Huang odeszła z niej w 2025 roku. Senator Ron Wyden i członek Izby Reprezentantów Richard Neal badają decyzje administracji USA dotyczące pozwoleń na sprzedaż chipów Nvidii chińskim firmom.

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