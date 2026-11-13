Prezydent USA Donald Trump co najmniej dwukrotnie był informowany o domniemanych powiązaniach szefa Nvidii Jensena Huanga z kobietą, którą amerykańskie służby wywiadowcze uważają za możliwą chińską szpieginię — podaje Tagesschau, powołując się na „The New York Times”. Sam Trump zaprzeczył, że został poinformowany o tej sprawie.

Informacje od Rubio

Według „The New York Times” Trump ostatni raz otrzymał odpowiednie informacje w maju od sekretarza stanu i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio. Prezydent oświadczył w poniedziałek, że nic o tym nie słyszał, choć — jak powiedział — słyszeli o tym inni ludzie. Dodał też, że Huang zaprzecza tym twierdzeniom.

Historia wywołała żądania wyjaśnień w Kongresie USA. Demokrata Seth Moulton powiedział CNN, że ma pytania, dlaczego po rozmowie z Rubio Trump, jego zdaniem, nie podjął żadnych działań w sferze bezpieczeństwa narodowego. Kongresmen zasugerował, że mogły na to wpłynąć osobisty majątek prezydenta lub jego transakcje akcjami, podkreślając, że przyczyny należy wyjaśnić.

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Powiązania Nvidii z administracją

Tagesschau zaznacza, że Huang miał bliskie relacje z Trumpem, a Nvidia czerpała korzyści z decyzji jego administracji. Dziennikarz CNN Phil Mattingly zestawił publicznie znane spotkania obu mężczyzn z decyzjami władz i wskazał na czasowy związek między takimi kontaktami a krokami istotnymi dla działalności firmy.

Administracja Joego Bidena istotnie ograniczyła eksport wysokowydajnych chipów do Chin. Wykładowca Yale School of Management Gautam Mukunda powiedział Bloombergowi, że jego zdaniem Nvidia wykorzystywała możliwości lobbingowe i wpływy w administracji Trumpa, w tym darowiznę 25 mln dolarów na salę balową Trumpa, aby doprowadzić do niestosowania przepisów o kontroli eksportu.

Z woli Trumpa rząd USA od ponad roku otrzymuje co najmniej 15% dochodów ze sprzedaży do Chin określonego chipa Nvidii. Prezydent posiada również akcje spółki: w tym roku pięć razy kupowano dla niego papiery wartościowe Nvidii na kwoty od co najmniej 100 tys. do 5 mln dolarów. Niektórzy Republikanie także domagają się wyjaśnień, a dwóch demokratycznych senatorów zażądało od administracji zachowania dokumentów na potrzeby możliwych kontroli.

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