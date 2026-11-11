W Korei Południowej kontrakty członkiń zespołu K-pop NewJeans z wytwórnią ADOR, według The New York Times, nie zawierały części gwarancji dla nieletnich wykonawców przewidzianych w rządowym wzorze. NME informuje o tym, powołując się na publikację The New York Times.

Członkinie NewJeans podpisały umowy w wieku od 14 do 17 lat. Według publikacji dokumenty zabraniały im wchodzenia w niewłaściwe związki romantyczne oraz okazywania nieszczerego nastawienia.

Gwarancje dla nieletnich

Jak podał The New York Times, w kontraktach nie było zapisu z rządowego wzoru, który zakazuje wytwórni wymagania od nieletniego artysty nadmiernego odsłaniania ciała lub nadmiernie seksualizowanego wyrażania siebie. W dokumentach rzekomo brakowało także gwarancji podstawowych praw nieletnich artystów, w tym prawa do zdrowia fizycznego i psychicznego, edukacji, praw osobistych, snu, odpoczynku i swobody wyboru.

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Przedstawiciele HYBE powiedzieli The New York Times, że firma konsekwentnie przestrzega przepisów o ochronie dzieci i zapewnia bezpieczne warunki artystom, którzy zawarli z nią kontrakty. HYBE podkreśliło również, że jego umowy są zgodne z prawem i mają chronić bezpieczeństwo oraz dobrostan wykonawców. Firma dodała, że nie rekomenduje operacji ani zabiegów kosmetycznych wbrew woli danej osoby.

Kontrakt do 2029 roku

Według The New York Times członkinie zespołu mają kontrakt do 2029 roku. Po jego wygaśnięciu wytwórnia, zgodnie z warunkami umowy, będzie mogła nadal wykorzystywać i licencjonować ich wizerunki. Piosenkarki będą otrzymywać wypłaty, ale nie będą mogły kontrolować wykorzystywania swoich twarzy i głosów, w tym do klonów głosowych lub chatbotów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.

W październiku 2025 roku Centralny Sąd Rejonowy w Seulu odrzucił apelację NewJeans dotyczącą rozwiązania kontraktu z ADOR w celu prowadzenia niezależnej działalności. Po tym członkinie muszą współpracować wyłącznie z ADOR do 2029 roku.

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