Konwój 10 ciężarówek ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarł do Gazy przez przejście graniczne w Rafah, dostarczając namioty zapewniające schronienie dla nawet 50 tys. Palestyńczyków. Poinformował o tym The National, powołując się na państwową agencję informacyjną Wam.

Pomoc przed zimą

Namioty wysłała Fundacja Globalnych Inicjatyw Mohammeda bin Raszida Al Maktuma. Pomoc jest przeznaczona dla ludzi, którzy spędzają zimę w Gazie.

W ubiegłym tygodniu szejk Mohammed bin Raszid Al Maktum, wiceprezydent ZEA i władca Dubaju, polecił wysłanie namiotów we współpracy z kampanią humanitarną Gallant Knight 3, rozpoczętą w 2023 roku.

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Poprzednie dostawy

W ramach kampanii Gallant Knight 3 do Gazy dostarczono drogą powietrzną, lądową i morską ponad 136 tys. ton pomocy o wartości 4,16 mld dolarów.

We wtorek ZEA dostarczyły również do Gazy 216 ton zimowej pomocy, w tym odzież, namioty, artykuły pierwszej potrzeby i żywność. Ładunek przewieziono trzema konwojami liczącymi 35 ciężarówek, które przybyły z Egiptu przez Rafah.

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