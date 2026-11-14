Prezydent ZEA szejk Muhammad przyjął w Abu Zabi prezydenta Mozambiku Daniela Chapo. Podczas wizyty roboczej strony podpisały memoranda o współpracy w dziedzinie energetyki i turystyki.

Rozmowy o partnerstwie gospodarczym

Dokumenty podpisali minister stanu ZEA szejk Shakhboot bin Nahyan oraz minister gospodarki Mozambiku Basílio Zefanias Muhate, informuje The National.

Prezydenci omówili także stosunki dwustronne w dziedzinach inwestycji, energii odnawialnej, bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa. Jednym z głównych tematów były negocjacje w sprawie Kompleksowej Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między obu państwami.

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Szejk Muhammad i Chapo wyrazili nadzieję, że przyszła umowa pogłębi więzi gospodarcze między sektorem publicznym i prywatnym ZEA oraz Mozambiku.

Współpraca z Afryką i konferencja wodna

Prezydent ZEA nazwał partnerstwa handlowe i inwestycyjne z państwami Afryki strategicznym priorytetem Emiratów. Wyraził także nadzieję na rozszerzenie i dywersyfikację dwustronnych relacji z Mozambikiem.

Strony osobno omówiły Konferencję ONZ poświęconą zasobom wodnym, którą ZEA będą gościć w grudniu. Prezydenci rozważyli znaczenie tego wydarzenia dla międzynarodowych działań na rzecz rozwiązania problemów wodnych i znalezienia zrównoważonych rozwiązań dla przyszłych pokoleń.

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