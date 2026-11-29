W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyjęto federalny dekret z mocą ustawy, który ułatwia działalność instytucjom finansowym i firmom ze stref wolnych finansowych na głównym terytorium kraju. Firmy licencjonowane w takich strefach będą mogły prowadzić działalność poza nimi pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych i spełnienia określonych wymogów, informuje The National.

Działalność bez fizycznej obecności

Nowa ustawa precyzuje zasady funkcjonowania wolnych stref finansowych i rozszerza możliwości jednoczesnego działania firm w różnych jurysdykcjach ZEA. Rządowe biuro medialne oświadczyło, że zmiany mają zapewnić inwestorom i biznesowi lepsze zrozumienie przepisów, ułatwić przestrzeganie wymogów prawnych oraz wzmocnić pewność przy prowadzeniu operacji.

Pod pewnymi warunkami firmom z wolnych stref finansowych może zostać zezwolone na działalność na głównym terytorium ZEA bez tworzenia tam fizycznej obecności. Ustawa przewiduje również możliwość korzystania z usług regionalnych centrów skarbowych przez międzynarodowe i regionalne firmy w kraju i poza jego granicami.

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Operacje w dirhamach

Dokument ma wzmocnić integrację instytucji finansowych na głównym terytorium ZEA i w wolnych strefach, w szczególności w zakresie ofert papierów wartościowych, notowań i handlu na dwóch rynkach. Jednocześnie wolne strefy zachowują odrębne reżimy prawne i regulacyjne.

Firmy fintech utworzone lub licencjonowane w wolnych strefach finansowych będą mogły realizować transakcje klientów i przeprowadzać rozliczenia w dirhamach ZEA za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych rachunków w bankach licencjonowanych przez Bank Centralny ZEA. Rachunki te będą wykorzystywane do przechowywania środków klientów, przetwarzania płatności i zwrotu pieniędzy zgodnie z wymogami banku centralnego.

Bankom licencjonowanym w wolnych strefach finansowych również może zostać zezwolone na przeprowadzanie operacji w dirhamach i przyjmowanie depozytów od klientów z głównego terytorium ZEA na potrzeby regionalnych centrów skarbowych. Będzie to zależało od odrębnej decyzji regulacyjnej.

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