ZEA i dziesiątki innych państw podpisały we Francji deklarację mającą chronić dzieci przed nieprzetestowanymi modelami sztucznej inteligencji. Inicjatywę Children First Declaration promował prezydent Francji Emmanuel Macron podczas Forum Pokoju w Paryżu, informuje The National.

Według Macrona państwa uzgodniły, że żaden system sztucznej inteligencji nie powinien trafić w ręce dzieci bez wcześniejszego testowania, oceny i zezwolenia na użycie. Prezydent Francji nazwał deklarację znaczącym krokiem naprzód.

Pięć obszarów działań

Wśród pozostałych sygnatariuszy deklaracji są Australia, Egipt, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Niemcy i ONZ. Uczestnicy zobowiązali się zintensyfikować działania w pięciu obszarach: opiece zdrowotnej, żywieniu, edukacji, ochronie oraz dobrostanie psychospołecznym dzieci w erze cyfrowej. Planują osiągnąć konkretne rezultaty do 2045 roku.

Ogłoszenie nastąpiło przed Child Summit, zwołanym przez Forum Pokoju w Paryżu. Szczyt ma zapewnić uczestnikom sektora sztucznej inteligencji wskaźniki i najlepsze praktyki, a także stworzyć platformę współpracy sektora publicznego i prywatnego Action Hub for Children.

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Środki na badania

Twórcy OpenAI i Anthropic wraz z wiodącymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem AI zobowiązali się przeznaczyć 8 mln euro, czyli 8,9 mln dolarów, na badania i narzędzia służące analizie interakcji sztucznej inteligencji z rozwojem dzieci.

Prezes Forum Pokoju w Paryżu Philippe Étienne oświadczył, że celem inicjatywy jest ochrona dzieci przed zagrożeniami związanymi z technologiami, w tym AI, poprzez zapewnienie badaczom zasobów do badania wpływu takich technologii na rozwój dzieci oraz kształtowania polityki opartej na dowodach naukowych.

Wcześniej Francja, Hiszpania, Kenia i Australia zainicjowały koalicję na rzecz praw dzieci podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Poparło ją 26 państw i ONZ.

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