Funkcjonariusze organów ścigania Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iraku zapobiegli wwiezieniu do Ras al-Chajmy 200 tys. tabletek Captagonu oraz ponad 30 kg substancji narkotycznych. Podczas operacji zatrzymano 20 osób podejrzewanych o powiązania z międzynarodową siatką przemytniczą, informuje The National.

Wspólna operacja

W operacji uczestniczyły Narodowa Agencja ZEA ds. Zwalczania Narkotyków, policja Ras al-Chajmy, iracka Generalna Dyrekcja ds. Narkotyków i Substancji Psychotropowych oraz federalne organy prokuratury.

Według strony irackiej śledczy zbierali, analizowali i wymieniali się informacjami wywiadowczymi z kolegami w ZEA. Pomogło to przechwycić partię narkotyków, zatrzymać kilku podejrzanych z substancjami narkotycznymi, a pozostałych ująć podczas odrębnych nalotów.

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Domniemany plan siatki

Według organów ścigania wśród zatrzymanych są osoby z krajów arabskich, afrykańskich i azjatyckich. Są podejrzewane o planowanie wwiezienia narkotyków do ZEA przez odcinek graniczny w Ras al-Chajmie w celu ich dalszej dystrybucji w kraju.

Wśród zabezpieczonych substancji były kokaina, krystaliczna metamfetamina, marihuana, haszysz i syntetyczny narkotyk Spice. Irackie organy podkreśliły, że zwalczanie handlu narkotykami wymaga współpracy międzynarodowej, w tym wymiany informacji i koordynacji między instytucjami w celu śledzenia sieci przestępczych i blokowania szlaków przemytu.

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