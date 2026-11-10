Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA odroczyło wprowadzenie ograniczenia, zgodnie z którym jeden mieszkaniec mógłby zarejestrować nie więcej niż pięć pojazdów. Decyzję podjęto po zebraniu opinii publicznej, podaje The National.

Planowane ograniczenia

Limit był częścią zmian w przepisach ruchu drogowego, które miały wejść w życie na początku 2027 roku. Proponowane normy przewidywały maksymalnie pięć samochodów zarejestrowanych na jedną osobę. Planowano również wprowadzenie opłat dla osób rejestrujących lub odnawiających rejestrację pojazdów ponad początkowy limit dwóch aut.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przegląd przepisów

Ministerstwo oświadczyło, że odroczenie będzie obowiązywać do zakończenia przeglądu i zatwierdzenia odpowiednich wymogów regulacyjnych. W trakcie przeglądu mają zostać uwzględnione prawa właścicieli samochodów, potrzeby rodzin i inwestorów, a także specyfika użytkowania klasycznych, rzadkich i luksusowych pojazdów.

Jednocześnie pozostałe zmiany ogłoszone w ramach uchwały Rady Ministrów ZEA nr 174 z 2026 roku pozostają bez zmian. Obejmują one ograniczenie czasu prowadzenia samochodu do dziewięciu godzin w dowolnym okresie 24 godzin oraz minimalny wiek 15 lat wymagany do uzyskania pozwolenia na prowadzenie hulajnogi elektrycznej.

Czytaj nas na