Władze ZEA zniosły zawieszenie wydawania nowych wiz obywatelom Ugandy, wprowadzone w czerwcu z powodu wybuchu wirusa Ebola. Posiadaczom ugandyjskich paszportów zezwolono na wjazd do Emiratów pod warunkiem, że od wyjazdu z Ugandy upłynęło co najmniej 21 dni, informuje The National.

Ograniczenia dla dwóch krajów pozostają w mocy

Zaktualizowane zasady ogłosiły Krajowy Urząd Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi, Kryzysami i Katastrofami ZEA, Ministerstwo Zdrowia i Prewencji oraz Federalny Urząd ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów.

Zawieszenie wydawania nowych wiz pozostaje w mocy wobec Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego z powodu sytuacji epidemiologicznej w tych krajach. Ograniczenia dotyczą również pasażerów podróżujących tranzytem przez ZEA, jeśli przed przyjazdem nie spędzili oni ponad 21 dni poza Ugandą, DR Konga lub Sudanem Południowym.

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Wyjątki dla określonych kategorii

Na wjazd będą mogli liczyć ugandyjscy studenci przyjęci do placówek edukacyjnych w ZEA przed czerwcem 2026 roku, a także członkowie ich rodzin. Do kraju będą mogli również przybyć pracownicy administracyjni ambasady Ugandy posiadający zwykłe paszporty oraz członkowie ich rodzin.

Posiadacze ugandyjskich paszportów dyplomatycznych i specjalnych będą mogli wjechać zgodnie z procedurami medycznymi ustanowionymi dla kategorii zwolnionych z ograniczeń, w koordynacji z odpowiednimi organami. Przypadki humanitarne i medyczne będą rozpatrywane indywidualnie. Osoby udające się do ZEA na leczenie muszą przedłożyć zatwierdzone raporty medyczne zawierające diagnozę, nazwę placówki medycznej oraz planowaną datę rozpoczęcia leczenia.

Władze ZEA oświadczyły, że będą nadal monitorować sytuację epidemiologiczną i w razie potrzeby aktualizować środki zapobiegawcze zgodnie z oceną ryzyka.

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