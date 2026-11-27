ZEA po raz pierwszy wyemitowały cyfrowe obligacje państwowe denominowane w dirhamach o wartości 180 mln dirhamów, czyli około 49 mln dolarów. Emisję przeprowadziło Ministerstwo Finansów kraju w ramach programu suwerennych obligacji skarbowych, informuje The National.

Cyfrowe obligacje mają dwuletni termin zapadalności, a ich rentowność do wykupu wynosi 4,98% rocznie. Emisję przeprowadzono za pośrednictwem cyfrowej infrastruktury rynku finansowego Euroclear, a papiery wartościowe zostały wprowadzone do obrotu na Nasdaq Dubai.

Obligacje na blockchainie

Cyfrowe obligacje skarbowe są państwowymi dłużnymi papierami wartościowymi reprezentowanymi na blockchainie lub w innej technologii rozproszonego rejestru. Takie instrumenty wykorzystują cyfrowe tokeny i wspólne rejestry do emisji, obrotu i rozliczeń.

Ministerstwo Finansów oświadczyło, że do emisji i rozliczeń zastosowano infrastrukturę cyfrową, przy jednoczesnym zachowaniu integracji z tradycyjnymi systemami dystrybucji i rozliczeń. Minister stanu ds. finansowych Mohamed Al Hussaini nazwał transakcję ważnym etapem rozwoju krajowego rynku instrumentów dłużnych.

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Dystrybucja między bankami

W emisji uczestniczyły Standard Chartered, Citi i Emirates NBD. Obligacje rozdzielono po równo między sześciu głównych dealerów: First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, Mashreq Bank, HSBC i Standard Chartered Bank.

Hamed Ali, dyrektor generalny Dubai Financial Market i Nasdaq Dubai, oświadczył, że notowanie pokazuje możliwość bezpośredniego połączenia cyfrowej emisji i rozliczeń z istniejącą infrastrukturą giełdową. Według niego inwestorzy uzyskują przejrzystość i dostęp do rynku wtórnego, charakterystyczne dla notowanych instrumentów suwerennych.

Ministerstwo poinformowało również, że łączna wartość emisji na listopadowej aukcji obligacji skarbowych i sukuków wyniosła 920 mln dirhamów, a wartość złożonych ofert — 3,04 mld dirhamów. Kwota ta obejmowała sukuki o wartości 550 mln dirhamów z terminem wykupu we wrześniu 2031 roku oraz nową emisję zwykłych obligacji o wartości 370 mln dirhamów z terminem wykupu w listopadzie 2028 roku.

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