Straż Przybrzeżna Gwardii Narodowej ZEA ewakuowała 22 osoby po pożarze na pokładzie statku towarowego w Zatoce Omańskiej. Wszystkie osoby na statku były obywatelami krajów arabskich i zostały bezpiecznie sprowadzone z jednostki.

Ewakuacja załogi

O operacji informuje The National, powołując się na państwową agencję Wam. Gwardia Narodowa oświadczyła, że operacja odzwierciedla jej stałe wysiłki na rzecz ochrony życia na morzu i utrzymania bezpieczeństwa morskiego w regionie.

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Intensywny ruch morski

Zatoka Omańska jest ważnym szlakiem regionalnego i międzynarodowego handlu. Ze względu na intensywny ruch statków szybka reakcja na sytuacje nadzwyczajne ma znaczenie dla bezpieczeństwa jednostek i ich załóg.

W październiku Gwardia Narodowa ZEA ewakuowała również 22 obywateli krajów azjatyckich z tankowca, na którym wybuchł pożar, w Zatoce Arabskiej. Wszystkim ewakuowanym udzielono pierwszej pomocy, a ich stan oceniono jako stabilny.

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