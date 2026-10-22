Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA poinformowało o międzynarodowej operacji Confrontation Ghost przeciwko oszustwom cyfrowym, w ramach której zatrzymano ponad 960 osób. Według The National, podczas operacji wykryto również nielegalne środki i aktywa o wartości ponad 39 mld dolarów.

Wyniki trzymiesięcznej operacji

Operacja, koordynowana przez MSW ZEA, trwała od 1 lipca do 30 września. Wzięły w niej udział organy ścigania z 30 krajów, Interpol, Global Anti-Scam Alliance oraz 13 prywatnych partnerów z sektorów technologicznego, finansowego i platformowego.

Jak podaje publikacja, uczestnicy operacji udaremnili na świecie ponad 123,7 mln prób oszustw internetowych, zablokowali 4126 rachunków bankowych i zamknęli 570 kont w mediach społecznościowych. Przeprowadzili także 29 nalotów na obiekty związane z działalnością oszukańczą.

Funkcjonariusze zidentyfikowali także ponad 3500 podejrzanych i 15 500 poszkodowanych oraz wymienili się ponad 9000 informacji. Wśród krajów uczestniczących we współpracy znalazły się Wielka Brytania, Japonia, Korea Południowa, Kanada, Włochy, Francja, Niderlandy, Brazylia, Ekwador, Jordania i Bahrajn.

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Kierunki przeciwdziałania oszustwom

Operacja koncentrowała się na oszustwach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, cyfrowych oszustwach finansowych oraz internetowym szantażu materiałami intymnymi. Wsparcia udzieliły między innymi emirackie platformy Bayut i Dubizzle, a także Meta i TikTok.

Jak zauważa The National, operacja pomogła również zabezpieczyć ponad 4 mld transakcji finansowych dokonywanych co miesiąc z wykorzystaniem technologii tokenizacji. Dyrektor generalna Biura Spraw Międzynarodowych MSW ZEA Dana Al Marzouqi podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu transgranicznym sieciom wykorzystującym platformy cyfrowe, usługi finansowe i nowe technologie.

Dyrektor wykonawcza Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości Monica Juma nazwała Confrontation Ghost przykładem międzynarodowej współpracy w przeciwdziałaniu nowym formom przestępczości. Zwróciła uwagę na wykorzystywanie technologii cyfrowych, SI, rachunków bankowych i kryptowalut do oszustw, transferowania środków i ukrywania ich pochodzenia.

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