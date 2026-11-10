Brytyjski zespół Oasis, według NME, może opuścić ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame, która ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Magazyn pisze, że zespół rzekomo nie planuje uczestniczyć w wydarzeniu.

Wśród tegorocznych laureatów

Oasis znaleźli się na liście artystów, którzy zostaną w tym roku wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Wraz z zespołem laureatami zostali Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross, Phil Collins i Wu-Tang Clan.

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Trzecia nominacja z rzędu

W 2026 roku Oasis zostali nominowani do wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame po raz trzeci z rzędu. Wcześniej zespół był nominowany w 2024 i 2025 roku.

Po ogłoszeniu nominacji frontman Liam Gallagher podziękował ludziom, którzy głosowali na Oasis, i nazwał to wielkim zaszczytem. Powiedział także, że już w dzieciństwie marzył o tym, by pewnego dnia trafić do tej galerii sław. W materiale NME przytoczono również słowa Gallaghera, że ma inne sprawy do załatwienia i że teraz jest Boże Narodzenie.

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