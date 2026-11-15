Oasis zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Peacock Theater w Los Angeles w USA, jednak żaden z członków zespołu nie wziął w niej udziału. Informuje o tym NME.

Zespół przedstawił aktor Bob Odenkirk, znany z serialu „Zadzwoń do Saula”. Zażartował, że pojawienie się muzyków na ceremonii byłoby niecharakterystyczne dla Oasis. Odenkirk wspomniał też dwa koncerty zespołu: występ w 1998 roku w Los Angeles oraz koncert reunionowy w 2025 roku na stadionie MetLife w New Jersey, który nazwał jednym z najlepszych wieczorów swojego życia.

Akustyczna wersja Wonderwall

Po materiale wideo o karierze Oasis i reaktywacji zespołu na scenę wyszedł wykonawca country Stephen Wilson Jr. Solo wykonał akustyczną wersję przeboju Oasis „Wonderwall” z 1995 roku, z elementami country.

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Odenkirk opowiedział, że codziennie słuchał Oasis podczas zdjęć do „Zadzwoń do Saula”, aby wprowadzić się w odpowiedni stan. Według niego muzyka zespołu dodawała mu pewności siebie, energii i zuchwałości.

Nieobecność braci Gallagherów

Nieobecność Liama i Noela Gallagherów na ceremonii potwierdzono wcześniej w tym tygodniu. Liam wcześniej krytycznie wypowiadał się o Rock and Roll Hall of Fame, a w serwisie X wyjaśnił, że nie pojechał, ponieważ podróż jest zbyt daleka jak na jeden wieczór. Noel tego samego dnia wystąpił w londyńskim Royal Festival Hall wraz z Goldie’em i Skin ze Skunk Anansie w ramach EFG London Jazz Festival.

Oasis weszli do Hall of Fame za trzecim podejściem: wcześniej zespół nominowano w 2024 i 2025 roku. Wyróżnienie dotyczy ośmiu byłych i obecnych członków: Liama i Noela Gallagherów, Paula Arthursa, Gema Archera, Paula McGuigana, Andy’ego Bella, Tony’ego McCarrolla i Alana White’a. Po trasie reunionowej Live ’25 zespół przygotowuje się do wyprzedanej światowej trasy Live ’27, obejmującej 42 koncerty w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie i Ameryce Północnej.

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