Sekretarz Departamentu Obrony Australii Megan Quinn poparła propozycję wysokiej rangą urzędniczki resortu, aby zwrócić się do komisji Senatu z prośbą o nieudostępnianie w mediach społecznościowych nagrań zeznań urzędników państwowych. Jak informuje The Guardian, wynika to z korespondencji uzyskanej przez redakcję na wniosek o dostęp do informacji.

Wniosek do komisji Senatu

Zastępczyni sekretarza departamentu ds. bezpieczeństwa i majątku Celia Perkins oświadczyła 4 września podczas przesłuchania komisji, że przedstawiciele resortu obrony nie wyrażają zgody na ponowne udostępnianie ich zeznań w mediach społecznościowych. Powołała się na stanowisko Rady Sekretarzy Australijskiej Służby Publicznej, która wyrażała obawy, że zeznania mogą być wyrwane z kontekstu.

W wystąpieniu rady wskazano również, że zmontowane i uzupełnione nagrania z wcześniejszych przesłuchań miały rzekomo prowadzić do niedopuszczalnych osobistych komentarzy, kpin, wrogości i obelg wobec pracowników. Senator Zielonych David Shoebridge sprzeciwił się temu żądaniu, podkreślając, że zeznania są składane podczas otwartego publicznego przesłuchania. Komisja odrzuciła prośbę Perkins na zalecenie sekretarza Senatu.

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Argumenty urzędników

W liście do Quinn z 25 sierpnia Perkins zaproponowała dodanie do wystąpienia jednoznacznego oświadczenia, że świadkowie nie wyrażają zgody na rozpowszechnianie edytowanych nagrań w mediach społecznościowych. Uzasadniała to potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, ryzykiem nękania w internecie, a także zagrożeniami cybernetycznymi i zagrożeniami ze strony zagranicznych służb wywiadowczych.

Quinn odpowiedziała, że jest gotowa poprzeć zastosowanie takiego sformułowania. Dwaj inni zastępcy sekretarza departamentu, John Reid i Kat Patterson, również zaakceptowali proponowany tekst z niewielkimi zmianami. Perkins informowała kolegów, że omawiała inicjatywę z biurami wicepremiera Richarda Marlesa oraz pomocnika ministra obrony Petera Khalila. Według publikacji żadne z tych biur nie udzieliło jej instrukcji dotyczących treści oświadczenia.

Rzecznik resortu obrony nie udzielił odrębnego komentarza, lecz zwrócił uwagę na oświadczenie Quinn w Senacie. Zaznaczyła ona, że sposób traktowania pracowników po przesłuchaniach może czasem być sprzeczny z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia ich zdrowia i bezpieczeństwa.

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