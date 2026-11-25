W USA wybrana gubernatorka stanu Georgia Keisha Lance Bottoms złoży przysięgę 12 stycznia w State Farm Arena w centrum Atlanty. Ceremonia rozpocznie się o godz. 11:00, a Bottoms zostanie 84. gubernatorką stanu, informuje The Hill.

Ceremonia w Atlancie

Inauguracja odbędzie się na domowej arenie klubu koszykarskiego Atlanta Hawks. Wraz z Bottoms przysięgę złożą wybrany wicegubernator Josh McLaurin oraz inni urzędnicy stanowi, którzy obejmą stanowiska konstytucyjne.

Szef sztabu zespołu przejściowego Taron Johnson powiedział, że State Farm Arena wybrano ze względu na znaczne zainteresowanie wydarzeniem, aby mieszkańcy różnych części Georgii mogli wziąć udział w ceremonii. Jak zaznaczył, zespół Bottoms przygotowuje się do rozpoczęcia pracy pierwszego dnia kadencji z programem skupionym na obniżaniu kosztów, tworzeniu możliwości i wzmacnianiu przyszłości społeczności stanu.

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Historyczne objęcie urzędu

Bottoms zostanie pierwszą czarnoskórą kobietą w historii USA, która obejmie urząd gubernatora. Będzie też pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą osobą na stanowisku gubernatora Georgii. Zastąpi Republikanina Briana Kempa, który nie mógł ubiegać się o kolejną kadencję z powodu ograniczenia liczby kadencji.

Bottoms była wcześniej burmistrzynią Atlanty w latach 2018–2022, a później pracowała jako starsza doradczyni w administracji Joe Bidena. W wyborach w tym miesiącu pokonała republikanina Ricka Jacksona, menedżera w sektorze ochrony zdrowia, przewagą ponad 8 punktów procentowych, według Decision Desk HQ. Będzie pierwszą przedstawicielką Partii Demokratycznej na czele Georgii od czasu Roya Barnesa, który opuścił urząd w 2003 roku.

Zespół przejściowy

W skład zespołu przejściowego Bottoms o nazwie Georgia’s Promise weszli przedstawiciele biznesu i branży rozrywkowej. Współprzewodniczącym inicjatywy jest menedżer medialny Tyler Perry; wśród jej uczestników są także założyciel Home Depot Arthur Blank i była dyrektorka generalna Walgreens Rosalind Brewer. Zespół zapowiada opublikowanie w najbliższych tygodniach dodatkowych informacji o biletach na inaugurację i planach dotyczących balu inauguracyjnego.

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