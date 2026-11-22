Na kongresie Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej w Nigerii zaprezentowano sześć aren na mecze Pucharu Narodów Afryki, który w przyszłym roku wspólnie zorganizują Kenia, Tanzania i Uganda. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Areny w trzech krajach

Kenia będzie gościć mecze wyłącznie w stolicy, Nairobi — na nowym 60-tysięcznym stadionie Talanta. Jego otwarcie zaplanowano na styczeń.

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W Tanzanii na turniej wybrano trzy obiekty — w Aruszy, Dar es Salaam i na Zanzibarze. Uganda wykorzysta Stadion Narodowy im. Mandeli w Kampali oraz nowo wybudowany stadion Hoima City, na którym reprezentacja kraju rozegrała już swoje ostatnie domowe mecze międzynarodowe.

Daty turnieju

W rozgrywkach wezmą udział 24 drużyny, a mecze mają odbyć się od 19 czerwca do 17 lipca. Miejsce rozegrania finału nie zostało jeszcze określone. Poprzednia edycja Pucharu Narodów Afryki odbywała się w Maroku od grudnia 2025 roku do stycznia 2026 roku: mecze gościło wówczas rekordowe dziewięć aren w sześciu miastach.

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