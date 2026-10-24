W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki 34-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo czteroletniej dziewczynki znanej jako Baby Nikita powiedział sądowi, że nie był jej biologicznym ojcem. Padło to podczas rozprawy dotyczącej wymiaru kary, ponieważ mężczyzna przyznał odpowiedzialność za śmierć dziecka, podaje TimesLIVE.

Zeznania oskarżonego

Podczas przesłuchania krzyżowego mężczyzna potwierdził, że dziewczynka była córką jego współoskarżonej — jej matki. Postępowanie przeciwko kobiecie wyłączono do odrębnej sprawy. Zarzuca się jej niezgłoszenie domniemanego znęcania się oraz przestępstw seksualnych; oczekuje się, że złoży wniosek o zwolnienie za kaucją.

Mężczyzna przyznał również, że bił swojego trzyletniego syna, który pozostawał pod jego opieką. Według jego słów przez około trzy miesiące opiekował się w ciągu dnia obojgiem dzieci, gdy ich matka pracowała. Oskarżony powiedział, że bił Baby Nikitę i jej brata rękami, a jako powód swojego zachowania wskazał używanie narkotyków.

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Stanowiska stron w sprawie kary

Prokuratura powołała się na wyniki sekcji zwłok, zgodnie z którymi przyczyną śmierci były tępy uraz głowy, hipoksja — niedobór tlenu w tkankach i narządach — oraz związane z tym powikłania. Obrona twierdziła, że hipoksję należy uwzględnić przy wymierzaniu kary. Prokurator zaprzeczył, oświadczając, że niedobór tlenu był związany z działaniami oskarżonego, a nie stanowił odrębnego schorzenia.

Prokuratura domaga się kary dożywotniego pozbawienia wolności, wskazując na wagę zarzucanych przestępstw, obrażenia wyrządzone dzieciom oraz, jej zdaniem, brak istotnych i przekonujących okoliczności uzasadniających złagodzenie wyroku. Obrona wniosła o uwzględnienie faktu, że mężczyzna nie był wcześniej karany, przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Oskarżonemu zarzuca się również napaść, gwałt i znęcanie się nad dzieckiem. Prokurator zaznaczył, że za zabójstwo dziecka oraz zarzuty gwałtu na dziecku może zostać orzeczone dożywotnie pozbawienie wolności, a za znęcanie się nad dzieckiem przewidziana jest minimalna kara 10 lat pozbawienia wolności. Sąd odroczył decyzję w sprawie wyroku do 27 października; mężczyzna pozostanie w areszcie.

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