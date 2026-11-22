W stolicy Sudanu, Chartumie, wojskowa obrona przeciwlotnicza przechwyciła drony przelatujące nad miastem. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na świadków.

Wybuchy i ogień obrony przeciwlotniczej

Według świadków drony przechwytywano przede wszystkim nad wschodnią częścią Chartumu, gdzie znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Chartum. Słyszeli oni także wybuchy i ogień obrony przeciwlotniczej w rejonach Burri, Ar-Rijad i Arkawit.

W Arkawit jeden dron spadł na ulicę, ale nie eksplodował. Następnie na miejsce przybył oddział wojskowy i otoczył teren. Sudańska armia oraz paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia nie skomentowały natychmiast incydentu.

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Ataki dronów w Sudanie

Władze Sudanu i organizacje praw człowieka oskarżają Siły Szybkiego Wsparcia o uderzenia w infrastrukturę cywilną, w tym z użyciem dronów. Ugrupowanie twierdzi, że działa na rzecz „ochrony cywilów”.

Według ONZ od początku 2026 roku do końca października w wyniku ataków dronów w Sudanie zginęło ponad 1 630 cywilów. W październiku ataki dronów dotknęły ponad 17 elektrowni w kilku miastach kraju, powodując rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku stanach.

Wojna między sudańską armią a Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęła się w 2023 roku po sporze dotyczącym integracji formacji paramilitarnej. Od tego czasu konflikt pochłonął dziesiątki tysięcy istnień i zmusił około 13 milionów ludzi do opuszczenia domów.

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