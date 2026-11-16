Szef administracji Turków cypryjskich Unal Ustel ogłosił plan zakrojonej na szeroką skalę rekonstrukcji zamkniętej dzielnicy Warosza w Famaguście na Cyprze. Jak powiedział, przygotowania do tak zwanego nowego planu rozwoju Waroszy zostały już zakończone, a w najbliższych tygodniach zostanie on przedstawiony opinii publicznej. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Plan rozwoju dzielnicy

Ustel nazwał projekt największym projektem infrastrukturalnym przygotowanym przez jego administrację. Oświadczył, że plan ma zmienić Famagu stę, przywrócić miastu więź z morzem i przekształcić Waroszę w jeden z najsilniejszych kierunków turystycznych regionu.

Według Ustela projekt jest częścią przygotowań do 50. rocznicy jednostronnego ogłoszenia niepodległości, która będzie obchodzona w 2033 roku. W publikacji nie podano szczegółów planowanej rekonstrukcji.

Status Waroszy

Warosza opustoszała po tym, jak tureckie siły przejęły kontrolę nad Famagu stą w 1974 roku. Grecy cypryjscy, którzy mieszkali w tej dzielnicy, opuścili swoje domy i mienie i od tamtej pory nie mogli wrócić.

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Zamknięta dzielnica przez dziesięciolecia pozostawała w dużej mierze niedostępna. W październiku 2020 roku władze tureckie i Turków cypryjskich częściowo otworzyły dla odwiedzających plażę oraz wybrane obszary Waroszy. W lipcu 2021 roku ogłosiły zniesienie statusu wojskowego z kolejnych 3,5% dzielnicy, co otworzyło drogę do cywilnego wykorzystania tego terytorium.

Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła te kroki i wezwała do ich odwrócenia. Zgodnie z rezolucjami 550 i 789 zasiedlanie jakiejkolwiek części Waroszy przez osoby, które nie są jej pierwotnymi mieszkańcami, uznaje się za niedopuszczalne; dzielnica powinna zostać przekazana pod zarząd ONZ i zwrócona prawowitym mieszkańcom.

Ustel wielokrotnie odrzucał propozycję Christodoulidesa, by przekazać Waroszę pod zarząd ONZ w zamian za otwarcie portu w Famaguście pod nadzorem Komisji Europejskiej. Podkreśla, że kwestii Waroszy nie można rozpatrywać oddzielnie od kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego. Wcześniej Ustel oświadczał również, powołując się na oceny sejsmiczne, że zbadane budynki w zamkniętej strefie nie spełniają wymogów odporności sejsmicznej, a wiele z nich jest zaniedbanych.

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