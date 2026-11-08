Szef rządu pakistańskiej prowincji Sindh, Syed Murad Ali Shah, ogłosił okręg Tharparkar obszarem dotkniętym suszą. Decyzję podjęto w związku z tym, że od 85% do 90% upraw zostało tam zniszczonych lub stało się nieproduktywnych, a zwierzęta gospodarskie borykały się z niedoborem wody i paszy, informuje The Express Tribune.

Według lokalnych organów skarbowych przetrwało jedynie od 10% do 15% upraw.

Woda i pasza

Podczas spotkania w siedzibie szefa rządu Shah omówił sytuację we wszystkich siedmiu talukach Tharparkarnu. Polecił właściwym resortom zapewnić nieprzerwane dostawy wody pitnej, paszy i artykułów pierwszej potrzeby.

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Główny sekretarz Asif Haider Shah otrzymał polecenie natychmiastowej naprawy i przywrócenia działania wszystkich niesprawnych instalacji odwróconej osmozy, a także zapewnienia pełnego funkcjonowania istniejących systemów zaopatrzenia w wodę.

Niewielkie opady we wrześniu

Władze mają także ocenić możliwość poprowadzenia osobnego wodociągu z Naukotu do Mithi, aby miasto otrzymało stabilne źródło wody pitnej. Według danych przedstawionych na spotkaniu w siedmiu talukach w 2026 roku spadło od 181 do 273 milimetrów monsunowych opadów.

Jednocześnie we wrześniu opady wyniosły zaledwie od 1 do 36 milimetrów. W rezultacie uprawy i naturalne trawy wyschły przed dojrzeniem. Shah podkreślił również konieczność pilnego zapewnienia zwierzętom gospodarskim paszy, ponieważ hodowla zwierząt jest ważnym źródłem dochodów dla ludności Tharparkarnu.

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