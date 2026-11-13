Szef rządu pakistańskiej prowincji Sindh, Murad Ali Shah, w Karaczi polecił prowincjonalnym resortom przyspieszyć realizację projektów dotyczących bezpieczeństwa wodnego i odporności na zmiany klimatu. Chodzi w szczególności o bardziej efektywne nawadnianie, infrastrukturę odwadniającą, gromadzenie wody deszczowej oraz zapewnienie bezpiecznej wody pitnej społecznościom dotkniętym powodziami, informuje Dawn.

Na spotkaniu poświęconym zmianom klimatu w rezydencji głównego ministra Shah oświadczył, że odporność klimatyczna jest nie tylko kwestią środowiskową, lecz także warunkiem rozwoju Sindhu. Prowincja jest, jak powiedział, szczególnie narażona na powodzie, susze, niedobory wody i erozję wybrzeża. Podkreślił, że każda inicjatywa klimatyczna musi przynosić ludności praktyczne rezultaty — chronić życie, źródła utrzymania, zasoby wodne i infrastrukturę.

Woda, drenaż i ochrona przeciwpowodziowa

Uczestnicy spotkania omówili postępy prac nad ochroną przeciwpowodziową, odbudową mieszkań, odtwarzaniem lasów namorzynowych, rozwojem energii odnawialnej i rolnictwem zorientowanym na klimat. Podczas briefingu poinformowano o odnowieniu 552 mil kanałów w 23 okręgach, a także o budowie 207 małych zapór o łącznej pojemności 0,65 mln akro-stóp.

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Shah polecił departamentowi irygacji utrzymywać zmodernizowaną infrastrukturę przeciwpowodziową, przyspieszyć projekty odwadniające i efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby wodne. Omówiono także proponowany program STAR-WASH o wartości 540 mln dolarów, który ma zapewnić bezpieczną wodę i usługi sanitarne w dotkniętych powodziami wsiach. Na pierwszym etapie program jest przeznaczony dla 1,2–1,5 mln osób.

Lasy namorzynowe i czysta energia

Osobno na spotkaniu omówiono odtworzenie 126 tys. hektarów lasów namorzynowych w ramach inicjatywy Delta Blue Carbon. Projekt odporności wybrzeża Sindhu ma chronić ponad 500 tys. mieszkańców okręgów Thatta, Sujawal i Badin dzięki umocnieniu wybrzeża, drenażowi i rozwiązaniom opartym na naturze.

Rząd prowincji omówił również portfel projektów dodatkowej energetyki wiatrowej o łącznej mocy 2360 MW, inicjatywy energii słonecznej dla 275 tys. gospodarstw domowych o niskich dochodach i bez dostępu do sieci elektrycznej, a także możliwości produkcji czystej energii z odpadów. Shah wezwał do przyciągania prywatnych inwestycji i wdrażania praktyk rolniczych zorientowanych na klimat, w tym nawadniania zasilanego energią słoneczną, uzupełniania zasobów wód podziemnych oraz cyfrowego doradztwa klimatycznego.

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