W Australii Colleen Hayward, przewodnicząca nowo utworzonego komitetu przygotowującego obchody 200. rocznicy założenia Kolonii Rzeki Łabędziej, oświadczyła, że wydarzenie w 2029 roku należy postrzegać jako upamiętnienie, a nie świętowanie. Edukatorka i liderka ludu Noongar pokieruje komitetem Australii Zachodniej, który określi podejście stanu do rocznicy.

Upamiętnienie zamiast świętowania

Jak podaje ABC News Australia, Hayward podkreśliła, że rocznica powinna zjednoczyć mieszkańców stanu. Według niej część osób będzie chciała świętować tę datę, podczas gdy inne nie, ale formuła upamiętnienia pozwala wszystkim uznać 200 lat historii.

W 1979 roku, gdy Australia Zachodnia obchodziła 150. rocznicę, program obejmował koncerty, pamiątkowe produkty oraz rekonstrukcję przybycia kapitana Jamesa Stirlinga i jego żołnierzy na brzeg rzeki Swan. Wydarzenie obserwował wówczas książę Karol, obecnie król Karol, który również odsłonił pomnik Stirlinga przy Hay Street.

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Nacisk na długoterminowe projekty

Hayward zauważyła, że wydarzenia w 2029 roku mogą znacząco różnić się od programu z 1979 roku. Nie wykluczyła koncertów, bezpłatnych występów i fajerwerków, jednak uważa, że nie powinny one stać się główną treścią upamiętnienia. Jej zdaniem ważniejsze jest stworzenie trwałego dziedzictwa dla stanu.

Wśród możliwych inicjatyw wymieniła digitalizację archiwów stanowych, co mogłoby ułatwić ludziom dostęp do informacji o historii ich rodzin. Hayward poparła także projekty edukacyjne dotyczące miejsc, w których mieszkają mieszkańcy Australii Zachodniej. Zwróciła uwagę, że wiele nazw przedmieść ma aborygeńskie pochodzenie, choć ich znaczenie nie jest znane wszystkim.

Konsultacje społeczne dotyczące programu już trwają. Raport z ich wynikami ma zostać przedstawiony komitetowi za kilka tygodni. Hayward oświadczyła, że w dyskusji należy należycie uwzględnić aborygeńskie podstawy stanu oraz wkład wszystkich grup kulturowych w jego rozwój.

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