Szefowa rządu pakistańskiej prowincji Pendżab Maryam Nawaz oświadczyła na Pakistańskim Forum Inwestycyjnym w sektorze minerałów w Islamabadzie, że istnieją znaczące dowody na obecność wystarczającej ilości złota aluwialnego w pięciu rzekach prowincji. Informuje o tym Dawn.

Oświadczenie o złocie w rzekach

Według Nawaz złoto rzekomo dosłownie płynie wszystkimi pięcioma rzekami Pendżabu, w tym na obszarach Mianwali i Attock. Nazwała ona także Pakistan krajem o wielkich bogactwach nad i pod ziemią, które jej zdaniem należy zbadać i przekształcić w wymierne zasoby gospodarcze.

Szefowa rządu Pendżabu oświadczyła, że przeszkodą w zagospodarowaniu zasobów nie była ich dostępność, lecz chaos nad ziemią. Na forum przemawiał także wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar. W wydarzeniu uczestniczyli szefowie rządów Beludżystanu i Sindhu, a także gubernator Chajber Pasztunchwy Faisal Karim Kundi.

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Zasoby i wsparcie dla inwestorów

Nawaz poinformowała, że dochody departamentu kopalń i minerałów Pendżabu wzrosły w ciągu około dwóch i pół roku z około 10 mld do 40 mld rupii pakistańskich. Oświadczyła również, że w Chiniot znajduje się 261,5 mln ton zasobów rudy żelaza.

Według niej władze prowincji dążą do ułatwienia pracy inwestorom w sektorze wydobywczym poprzez mechanizm jednego okienka, eliminację biurokratycznych opóźnień i zbędnych procedur. Nawaz oświadczyła, że rząd dokonuje także inwestycji kapitałowych, aby obniżyć koszty inwestorów, oferuje preferencyjne finansowanie do 5 mld rupii pakistańskich oraz rozwiązania oparte na energii słonecznej w celu zmniejszenia kosztów energii i paliwa.

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