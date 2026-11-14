W Nowym Delhi biuro premiera Indii Narendry Modiego wezwało sekretarza telekomunikacji Amita Agrawala, aby wyjaśnił sprawę poleceń zablokowania ponad 100 stron internetowych, wydanych na podstawie sfałszowanych nakazów sądowych. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na dwóch urzędników państwowych znających sprawę.

Według rozmówców publikacji Agrawal przerwał podróż do innego stanu, aby przybyć i złożyć wyjaśnienia. Jest on najwyższym rangą urzędnikiem w ministerstwie telekomunikacji, które nadzoruje między innymi dużych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu.

Blokada 129 stron

Reuters informował wcześniej, że urzędnicy departamentu telekomunikacji polecili dostawcom internetu zablokować 129 stron z nielegalnymi zakładami. Podstawą były rzekome nakazy Wysokiego Sądu, przesłane urzędnikom przez osoby podszywające się pod prawników.

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Zakłady online są w Indiach zakazane. Jednocześnie sprawa wzbudziła obawy dotyczące mechanizmów weryfikacji dokumentów w systemie blokowania i usuwania treści online, ponieważ sfałszowane dokumenty sądowe mogą potencjalnie zostać wykorzystane do blokowania legalnych stron.

Śledztwo w sprawie fałszerstwa

Policja stanowa wszczęła postępowanie karne wobec niezidentyfikowanych osób podejrzewanych o fałszowanie dokumentów i oszustwo. Ministerstwo telekomunikacji również rozpoczęło wewnętrzną kontrolę, a policja zażądała dokumentów departamentu w ramach śledztwa.

Według komentarzy policji i rejestru sądowego dwa nakazy sądów stanowych, o których informował Reuters, były sfałszowane: zawierały fikcyjne logotypy i pieczęcie sądowe, a także fałszywy kod QR. Dokumenty oraz korespondencja urzędników żądająca od dostawców zablokowania stron były przez kilka miesięcy dostępne na stronie Departamentu Telekomunikacji. Według stanu na sobotę jeden ze sfałszowanych nakazów pozostawał publicznie dostępny, a drugi został usunięty.

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