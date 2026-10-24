W RPA funkcjonariusz policji Fannie Nkosi zrezygnował ze służby w South African Police Service (SAPS) przed wewnętrznym postępowaniem dyscyplinarnym. Rzeczniczka policji Athlenda Mathe poinformowała o otrzymaniu rezygnacji, pisze TimesLIVE.

Rezygnacja przed postępowaniem dyscyplinarnym

Nkosi, który wcześniej pracował w jednostce do walki z przestępczością zorganizowaną w prowincji Gauteng, złożył rezygnację w piątek. Wewnętrzne postępowanie dotyczyło domniemanych naruszeń związanych z jego zeznaniami przed Komisją Madlangi.

Nkosi był wcześniej kluczowym świadkiem przed tą komisją, jednak później stał się jedną z osób figurujących w sprawie. Według publikacji rozważał także odejście ze służby przed rozpoczęciem postępowania dyscyplinarnego.

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Zarzuty karne

Nkosi postawiono zarzuty karne, w tym oszustwa, kradzieży i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Jego problemy prawne nasiliły się po przeszukaniu jego domu, gdzie zabezpieczono broń palną, amunicję, granat ręczny, gotówkę i policyjne materiały spraw.

Oprócz postępowania karnego SAPS prowadziła wobec niego postępowanie dyscyplinarne w związku z zarzutami naruszeń służbowych.

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