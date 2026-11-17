Codzienne przyjmowanie preparatów żelaza przez dzieci i młodzież prawdopodobnie zmniejsza ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza, nie wpływając zauważalnie na częste choroby. Do takich wniosków doszli autorzy przeglądu Cochrane’a obejmującego 114 badań z udziałem ponad 50 tys. uczestników, informuje News-Medical.

Co zbadali autorzy przeglądu

Naukowcy przeanalizowali wpływ codziennego doustnego przyjmowania żelaza osobno, w połączeniu z kwasem foliowym lub z innymi witaminami i minerałami. Znaczną część badań przeprowadzono w Azji, a wiele z nich dotyczyło dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

Według oceny autorów żelazo bez innych suplementów prawdopodobnie zmniejsza częstość niedokrwistości z niedoboru żelaza w porównaniu z placebo lub brakiem interwencji. Połączenie żelaza z kwasem foliowym również prawdopodobnie daje taki efekt, jednak wniosek ten opiera się tylko na jednym badaniu. Dane dotyczące połączeń żelaza z innymi mikroelementami mają różny poziom pewności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na choroby i działania niepożądane

Przyjmowanie samego żelaza nie wpływało na wzrost ani masę ciała dzieci w porównaniu z rówieśnikami tej samej płci. Nie stwierdzono także wpływu na kaszel, gorączkę ani choroby układu oddechowego. Żelazo w połączeniu z kwasem foliowym prawie nie zmieniało częstości biegunki i chorób układu oddechowego.

Jednocześnie część danych dotyczących działań niepożądanych jest niepewna. Żelazo może powodować zmianę koloru stolca; jego samodzielne przyjmowanie może mieć niewielki lub żaden wpływ na wymioty czy biegunkę, a dane dotyczące zaparć autorzy określili jako bardzo niepewne. Połączenia żelaza z innymi witaminami i minerałami prawdopodobnie częściej powodowały wymioty niż takie same suplementy bez żelaza.

Autorzy przeglądu podkreślili, że wyniki wspierają stosowanie preparatów żelaza tam, gdzie jego niedobór jest powszechny, ale nie oznaczają, że codzienne suplementy są potrzebne każdemu dziecku lub nastolatkowi. Należy to oceniać z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych, częstości występowania niedoboru żelaza i anemii, a także składu preparatu.

Czytaj nas na