Systematyczny przegląd i metaanaliza 40 badań wykazały, że u osób z cukrzycą typu 2 skorygowane względne ryzyko rozwoju choroby Alzheimera jest o 53% wyższe niż u osób bez tej choroby. O wynikach informuje ScienceDaily.

Częstość nowych przypadków

Naukowcy przeanalizowali dane z 40 prac i oszacowali częstość nowych przypadków choroby Alzheimera wśród osób z cukrzycą typu 2. Według ich obliczeń w ciągu roku choroba rozwija się u około 4,7 na każdy tysiąc takich osób.

Autorzy zaznaczyli, że względne ryzyko pokazuje różnicę między dwiema grupami, podczas gdy wskaźnik zachorowalności odzwierciedla częstość występowania nowych przypadków. Połączenie tych wskaźników pozwala ocenić obciążenie chorobą Alzheimera wśród osób z cukrzycą typu 2.

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Oddzielna analiza dwóch chorób

W przeciwieństwie do wcześniejszych przeglądów, które mogły łączyć różne typy cukrzycy lub formy demencji, praca ta koncentruje się właśnie na cukrzycy typu 2 i chorobie Alzheimera. Osobno oceniła również częstość pojawiania się nowych przypadków choroby Alzheimera.

Autor badania Emmanuel Adewuyi z Curtin School of Population Health zaznaczył, że analiza względnego ryzyka i zachorowalności daje dokładniejszy obraz rozpowszechnienia choroby Alzheimera wśród osób z cukrzycą typu 2. Badanie opublikowano w czasopiśmie Alzheimer’s Research & Therapy.

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