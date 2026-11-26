Naukowcy z University College London przeanalizowali 43 badania ilościowe z udziałem ponad 28 tys. osób i stwierdzili, że wyższy poziom uważności wiąże się ze zdrowszym korzystaniem z mediów społecznościowych oraz lepszymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. Przegląd opublikowany w czasopiśmie PLOS One objął dane uczestników w wieku od 10 do 92 lat, informuje News-Medical.

Uważność oznacza uważne i nieoceniające podejście do własnych myśli, emocji i wydarzeń w chwili obecnej. Osoby, które zgłaszały wyższy poziom tej umiejętności w codziennym życiu, częściej zgłaszały także niższy poziom depresji, lęku, stresu, samotności oraz lęku przed pominięciem czegoś ważnego — FoMO.

Jakie wyniki przyniósł przegląd

W 39 z 43 analizowanych badań znaleziono dane wskazujące, że uważność może osłabiać związek między negatywnymi doświadczeniami w mediach społecznościowych a gorszymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. Wyższy poziom uważności wiązał się również z niższym poziomem problematycznego korzystania z platform społecznościowych.

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Największą część uczestników badań stanowili studenci uniwersytetów — 46,5%. Wszystkie prace opierały się na samoocenie uczestników dotyczącej ich własnej uważności lub uważnego korzystania z mediów społecznościowych. W 24 badaniach zastosowano skalę Mindful Attention Awareness Scale, która ocenia uwagę człowieka skupioną na własnych doświadczeniach w bieżącej chwili.

Wnioski wymagają dalszej weryfikacji

W jednym z badań uczestnicy wykonywali ćwiczenia uważności, samodzielnie monitorowali korzystanie ze smartfona i rejestrowali nastrój. Autorzy odnotowali poprawę wskaźników stresu, lęku, FoMO i problematycznego korzystania z mediów społecznościowych. W innej pracy ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych przez osiem dni zwiększyło uważność, jednak jednocześnie wiązało się ze wzrostem negatywnych emocji w porównaniu z grupą bez ograniczeń.

Autorzy podkreślają, że większość przeanalizowanych badań miała charakter przekrojowy, dlatego nie pozwalają one ustalić związku przyczynowo-skutkowego między uważnością a lepszymi wynikami. Dostępne dane dotyczą również głównie młodszych osób z krajów zachodnich. Naukowcy zaznaczyli, że na wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne oddziałują nie tylko indywidualne nawyki, lecz także projekt platform i środowisko społeczne użytkowników.

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