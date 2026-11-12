Naukowcy z Niderlandów i Wielkiej Brytanii przeanalizowali 61 badań randomizacji mendlowskiej i doszli do wniosku, że genetyczne dowody na związek przyczynowy między ogólną aktywnością fizyczną a poprawą zdrowia psychicznego lub funkcji poznawczych pozostają ograniczone i sprzeczne. Jak podaje News-Medical, w 30 z 61 przeanalizowanych badań nie stwierdzono związku albo wyniki wskazywały na jego przeciwny kierunek.

Co analizowali naukowcy

Przegląd opublikowano w czasopiśmie npj Exercise Medicine and Health. Objął on prace oceniające możliwy związek przyczynowy aktywności fizycznej, zachowań sedentarnych i wskaźników sprawności fizycznej z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, chorobą Alzheimera oraz ogólnymi wskaźnikami poznawczymi.

Metoda randomizacji mendlowskiej wykorzystuje odziedziczone warianty genetyczne jako pośrednie wskaźniki określonych cech lub zachowań. Podejście to może ograniczać wpływ czynników zewnętrznych i problem odwrotnej przyczynowości — gdy na przykład zdrowsze osoby częściej uprawiają sport. Jednocześnie jego wnioski zależą od jakości danych genetycznych i poprawności zastosowanych założeń.

Silniejsze sygnały dla ćwiczeń aerobowych i siły

Bardziej spójne wyniki stwierdzono w odniesieniu do określonych rodzajów aktywności i cech sprawności fizycznej. Wszystkie trzy badania dotyczące ćwiczeń aerobowych, w tym pływania i jazdy na rowerze, wykazały związek z niższym ryzykiem depresji. Autorzy podkreślili, że takie wnioski genetyczne same w sobie nie dowodzą skuteczności konkretnego programu treningowego.

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Wskaźniki sprawności fizycznej częściej wiązały się z korzystniejszymi skutkami: potencjalnie ochronne związki dla zdrowia psychicznego odnotowano w sześciu z ośmiu badań, a dla wskaźników poznawczych — w dziewięciu z dwunastu. Poszczególne prace wiązały większą siłę uścisku dłoni i większą beztłuszczową masę wyrostkową z niższym ryzykiem depresji i lepszymi wynikami poznawczymi.

Ograniczenia dostępnych danych

Jakość znacznej części prac była niska: dotyczyło to 32 z 61 badań. Tylko 11% prac dysponowało wystarczająco silnymi instrumentami genetycznymi. Częstymi problemami były zbyt łagodne kryteria doboru wariantów genetycznych, mała liczba takich wariantów lub niepełne informacje statystyczne. Tylko 26 badań wykorzystywało niezależne zbiorcze dane genetyczne dla konkretnej pary „czynnik — skutek”.

Dane dotyczące zachowań sedentarnych również okazały się niejednoznaczne. Długotrwałe oglądanie telewizji wielokrotnie wiązano z wyższym ryzykiem depresji, ale po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała część oszacowań słabła. Autorzy przeglądu proponują łączenie metod genetycznych z badaniami randomizowanymi i kohortami rodzinnymi, aby uzyskać bardziej wiarygodne zalecenia dotyczące wspierania zdrowia mózgu przez całe życie.

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