Naukowcy z University of Nottingham w Wielkiej Brytanii doszli do wniosku, że w przypadku osób poniżej 50. roku życia może być potrzebne odrębne podejście do interpretacji testu immunochemicznego kału na raka jelita. Zbadali, jak test działa u pacjentów z objawami, które mogą być związane z rakiem jelita grubego.

Jak podaje News-Medical, test immunochemiczny kału, czyli FIT, wykrywa mikroskopijne ślady krwi w stolcu. W podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkiej Brytanii stosuje się go u pacjentów z odpowiednimi objawami. Pacjenci z wynikiem FIT wynoszącym 10 lub więcej są kierowani do szpitala na pilne dalsze badania, w tym kolonoskopię.

Dane ponad 69 tys. pacjentów

Zespół przeanalizował 12 badań obejmujących ponad 69 tys. osób poniżej 50. roku życia z objawami i wynikami FIT. Raka jelita grubego zdiagnozowano u około jednego na 300 takich pacjentów — 0,35%. Wśród osób powyżej 50. roku życia ryzyko było od trzech do siedmiu razy wyższe.

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Autorzy zaznaczają, że FIT jest użytecznym testem w diagnostyce raka jelita, jednak ten sam próg wynoszący 10 może nie odpowiadać w takim samym stopniu ryzyku w różnych grupach wiekowych. Przy obecnym podejściu znacznie więcej młodszych pacjentów może wymagać inwazyjnych badań kontrolnych, aby wykryć jeden przypadek raka, niż wśród osób starszych.

Potrzebne są dalsze badania

Starszy autor pracy, profesor David Humes, oświadczył, że należy określić optymalny próg FIT dla pacjentów poniżej 50. roku życia albo uwzględniać wynik testu w indywidualnych modelach oceny ryzyka raka jelita grubego. Dodał również, że należy zbadać inne możliwe przyczyny podwyższonego wyniku FIT w młodszych grupach wiekowych.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Gut. Przygotowano ją z udziałem partnerów międzynarodowych, w tym COLOREACH-UK oraz amerykańskiej organizacji charytatywnej Fight Colorectal Cancer.

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