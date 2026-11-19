Nowy przegląd Cochrane wskazuje, że suplementy z kurkumą mogą zapewniać niewielką ulgę w bólu albo nie przynosić klinicznie istotnej ulgi osobom z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. O wynikach przeglądu informuje News-Medical.

Dziewięć badań i 1245 uczestników

Międzynarodowa grupa badaczy przeanalizowała dziewięć badań z udziałem 1245 osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. W badaniach suplementy z kurkumą porównywano z placebo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym ibuprofenem i diklofenakiem, a także z paracetamolem.

Uczestnicy mieli średnio od 52 do 62 lat, a około dwie trzecie stanowiły kobiety. Badania prowadzono w Australii, Belgii, Indiach i Tajlandii, a trwały one od czterech tygodni do trzech miesięcy. Autorzy analizowali różne ekstrakty z kurkumy i produkty na bazie kurkuminoidów, różniące się składem, dawkowaniem i zawartością kurkuminoidów.

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Dlaczego wnioski różnią się od wcześniejszych przeglądów

Według oceny autorów dostępne dane nie wykazują wyraźnej korzyści klinicznej: kurkuma nie okazała się skuteczniejsza od placebo ani leków przeciwzapalnych. Jednocześnie pewność dowodów jest ograniczona z powodu niedociągnięć samych badań.

Wcześniejsze przeglądy systematyczne w większości sugerowały, że kurkuma może zmniejszać ból i poprawiać funkcjonowanie fizyczne. Nowy przegląd zastosował jednak formalną ocenę wiarygodności badań klinicznych. Dziesięć badań wzbudziło pytania podczas tego przesiewu i nie zostało włączonych do analizy, ponieważ zastrzeżenia wobec nich pozostały nierozstrzygnięte.

Główny autor przeglądu, reumatolog Iwan Szyrinski, oświadczył, że nie zalecałby rutynowo suplementów z kurkumą pacjentom z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Jak powiedział, pacjentom należy wyjaśniać, co wiadomo, a co pozostaje niepewne w kwestii korzyści i potencjalnych szkód takich suplementów.

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