W Stanach Zjednoczonych badacze, w tym Dudley Lamming z University of Wisconsin–Madison, przeanalizowali ponad 350 prac naukowych i doszli do wniosku, że zmniejszenie ilości białka w diecie może być powiązane z wolniejszym starzeniem biologicznym, poprawą metabolizmu oraz, w określonych warunkach, dłuższą długością życia. Poinformował o tym ScienceDaily.

Autorzy przeglądu podkreślają, że wnioski nie dowodzą, iż ograniczenie białka wydłuża życie ludzi. Jednocześnie eksperymenty na muchach i gryzoniach wykazały, że zmniejszenie ilości białka może wydłużać życie nawet bez ograniczania ogólnej kaloryczności diety. W kilku badaniach klinicznych z udziałem ludzi mniejsze spożycie białka wiązano również ze spadkiem masy ciała i udziału tkanki tłuszczowej oraz lepszymi wskaźnikami glukozy na czczo.

Rola hormonu FGF21

Jednym z możliwych wyjaśnień wskazano wzrost poziomu czynnika wzrostu fibroblastów 21, czyli FGF21, gdy dieta zawiera mniej białka. Hormon ten pomaga organizmowi dostosowywać się do zmian dostępności składników odżywczych, wpływa na wykorzystanie energii, regulację poziomu cukru we krwi i stan zapalny. U myszy podwyższony poziom FGF21 był powiązany z dłuższym życiem, szczególnie u samców. Wiadomo również, że ograniczenie białka zwiększa poziom tego hormonu u ludzi, jednak nie ustalono jeszcze, czy daje to taki sam efekt dla długowieczności.

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Badacze osobno zwrócili uwagę na aminokwasy: metioninę, izoleucynę i walinę. Nadmierne spożycie tych składników może aktywować procesy związane ze wzrostem komórek. Procesy te są niezbędne dla rozwoju i regeneracji tkanek, jednak ich długotrwała nadmierna aktywacja, według danych z przeglądu, może być powiązana z otyłością, stanem zapalnym i innymi zaburzeniami związanymi z wiekiem.

Zapotrzebowanie zależy od aktywności

Dudley Lamming, autor przeglądu, zaznaczył, że korzyści białka dla wzrostu mięśni i regeneracji po wysiłku fizycznym są oczywiste. Jednocześnie dla osób prowadzących głównie siedzący tryb życia nadmierne spożycie białka może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne na poziomie populacyjnym.

Autorzy podkreślają, że nie ma uniwersalnej normy. Więcej białka mogą potrzebować kobiety w ciąży, niektóre osoby starsze oraz osoby regularnie trenujące, ponieważ jest ono potrzebne do regeneracji i utrzymania mięśni. Zdaniem badaczy zalecenia dotyczące białka należy indywidualizować z uwzględnieniem wieku i poziomu aktywności fizycznej.

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