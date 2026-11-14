Systematyczny przegląd długoterminowych danych dotyczących ponad 26 tys. mężczyzn z Australii, USA i Europy powiązał najniższe poziomy testosteronu z o 18% wyższym względnym ryzykiem śmierci z powodu raka. Jak podaje ScienceAlert, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The Lancet Healthy Longevity.

Ryzyko rosło przy najniższych poziomach

Naukowcy porównali mężczyzn, których poziom testosteronu znajdował się w najniższej jednej piątej zakresu, z tymi, których wyniki były w najwyższej jednej piątej. Wyższe prawdopodobieństwo śmierci z powodu chorób nowotworowych utrzymywało się po uwzględnieniu wieku i innych czynników związanych ze zdrowiem.

Według przeglądu ryzyko śmierci z powodu raka zaczynało rosnąć, gdy wyjściowy poziom testosteronu był niższy niż 8,6 nmol/l. Jeden z autorów badania, endokrynolog Bu Yeap z Uniwersytetu Australii Zachodniej, zaznaczył, że niski testosteron może być markerem złego stanu zdrowia, a nie bezpośrednią przyczyną chorób nowotworowych.

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Uwzględniono także inne hormony

Badacze stwierdzili również związki z trzema innymi hormonami. Najniższy poziom dihydrotestosteronu, hormonu pochodnego testosteronu, wiązał się z o 21% wyższym względnym ryzykiem śmierci z powodu raka. Niskie poziomy globuliny wiążącej hormony płciowe powiązano z o 28% wyższym ryzykiem raka prostaty, a niski poziom hormonu luteinizującego — z o 45% wyższym ryzykiem tej choroby.

Jednocześnie autorzy nie stwierdzili związku między poziomem testosteronu a ryzykiem raka prostaty. Podkreślili, że wyniki nie dowodzą korzyści z testosteronowej terapii zastępczej w zmniejszaniu ryzyka nowotworowego. Duże randomizowane badanie z 2023 roku, obejmujące ponad 5 tys. mężczyzn z niskim poziomem testosteronu, również nie wykazało istotnej zmiany ryzyka raka prostaty w wyniku takiej terapii.

Naukowcy radzą mężczyznom, u których stwierdzono niski poziom testosteronu, aby zgłosili się do lekarza w celu kompleksowego badania i oceny innych możliwych problemów zdrowotnych.

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