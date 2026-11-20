Przegląd 115 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem ponad 30 tys. osób powiązał escitalopram, duloksetynę i agomelatynę z większym prawdopodobieństwem trwałej poprawy objawów depresji w porównaniu z fluoksetyną. O pracy opublikowanej w The Lancet Psychiatry informuje ScienceDaily.

Wyniki porównania

Badacze oceniali, w jakim stopniu różne antydepresanty pomagają utrzymać poprawę stanu w depresji, a także akceptowalność leczenia dla uczestników. Autorzy uznali za długotrwałe stosowanie przyjmowanie leku przez co najmniej sześć miesięcy.

Główna analiza połączyła wyniki 35 badań, w których jeden antydepresant bezpośrednio porównywano z innym. Escitalopram, duloksetyna i agomelatyna były powiązane z większym prawdopodobieństwem trwałej odpowiedzi na leczenie niż fluoksetyna. Uczestnicy przyjmujący escitalopram lub duloksetynę rzadziej również rezygnowali z udziału w badaniach niż osoby otrzymujące fluoksetynę.

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Akceptowalność leków badacze oceniali na podstawie odsetka uczestników, którzy przerwali leczenie z dowolnej przyczyny. Jednocześnie wskaźnik ten nie musi w pełni odzwierciedlać indywidualnych doświadczeń danej osoby związanych ze stosowaniem leku.

Ograniczenia danych

Autorzy zaznaczają, że wyniki nie dają podstaw, by uznać jeden antydepresant za najlepszy dla wszystkich osób. Ponad połowę badań w głównej analizie oceniono jako obarczone wysokim ryzykiem błędu systematycznego. Niektóre leki badano również w niewielu pracach, co sprawia, że porównania są mniej pewne.

Uczestników badań bezpośrednio porównujących antydepresanty obserwowano zazwyczaj przez około sześć miesięcy od rozpoczęcia leczenia; tylko sześć badań trwało dłużej. Wnioski odzwierciedlają średnie wyniki dla grup i nie mogą określić, który lek będzie najlepszy dla konkretnej osoby. Jeśli antydepresant działa dobrze, wyniki tego przeglądu nie są podstawą do samodzielnej zmiany leczenia; rozpoczęcie, zmiana lub przerwanie terapii powinny zostać omówione z lekarzem.

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