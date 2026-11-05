W Australii szef zespołu ochrony Nathan Heckel oświadczył przed Sądem Najwyższym, że ani on, ani inni ochroniarze nie związali Masooda Zakarii plastikowymi opaskami zaciskowymi podczas lotu z Turcji do Sydney w grudniu 2023 roku. Zakaria domaga się trwałego wstrzymania postępowania w sprawie dwóch zabójstw, o które jest oskarżony, kwestionując legalność swojego powrotu do Australii.

Jak informuje ABC News Australia, Heckel, były wojskowy i główny wykonawca Hart International podczas tego lotu, powiedział, że tureckie władze wprowadziły Zakarię na pokład już w plastikowych opaskach zaciskowych. Według niego opaski te zostały później zdjęte podczas lotu.

Spór o przetrzymywanie podczas lotu

Kwestia tego, czy Zakaria miał ograniczoną swobodę poruszania się na pokładzie samolotu, jest jedną z kluczowych w jego wniosku o trwałe wstrzymanie sprawy. Obrona podaje w wątpliwość, czy osoby niebędące przedstawicielami australijskich organów ścigania mogły fizycznie przetrzymywać go w areszcie podczas lotu.

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Prawnicy Zakarii twierdzą, że firmy Skytraders i Hart International bezprawnie uprowadziły ich klienta. Australijska Policja Federalna zapłaciła tym wykonawcom 1 milion dolarów za przeprowadzenie operacji.

Okoliczności powrotu z Turcji

Cztery dni po rozpoczęciu rozpraw prokuratorzy przyznali, że Zakaria miał zgodne z prawem prawo przebywać w Turcji, gdy w Stambule zabrali go wykonawcy, których pracę opłacała Australijska Policja Federalna. Następnie został zatrzymany przez turecką policję w kurortowym mieście Bodrum po roku ukrywania się przed australijskimi organami ścigania.

Australijscy policjanci w tym tygodniu zaprzeczyli, że wywierali presję na Turcję w celu deportacji Zakarii. Rozprawy przed sędzią Edwardem Mastońem trwają. Jeśli wniosek Zakarii zostanie uwzględniony, zarzuty dotyczące jego domniemanej roli w zabójstwach Salima i Toufika Hamze w 2021 roku mogą zostać wycofane.

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