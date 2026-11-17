Na Krymie — tymczasowo okupowanej przez Rosję, państwo-agresora, części Ukrainy — mianowany przez Rosję szef administracji okupacyjnej Siergiej Aksionow poinformował o drugim w ciągu niespełna doby ataku na Most Kerczeński. Według niego informacje o tym wpłynęły we wtorek około godziny 1:34 czasu lokalnego, a ruch przez przeprawę wstrzymano.

Aksionow wezwał także mieszkańców i odwiedzających Krym, aby nie podróżowali w kierunku mostu i uwzględniali ograniczenia podczas planowania tras.

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Jak informuje The War Zone, w mediach społecznościowych rozpowszechniły się nagrania, które rzekomo pokazują eksplozję i pożar w rejonie mostu. Na jednym z nagrań może być widoczna eksplozja w tej samej części konstrukcji, która została uderzona wcześniej, a także deformacja konstrukcji.

Jednocześnie niska jakość nagrań nie pozwala wiarygodnie ustalić ich autentyczności ani skutków domniemanego uderzenia. Do chwili publikacji materiału ukraińscy urzędnicy nie oświadczyli, że ponoszą odpowiedzialność za drugi atak.

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Uszkodzenia po pierwszym uderzeniu

Według publikacji poniedziałkowe uderzenie było pierwszym atakiem na most od ponad roku. Rosyjska telewizja wyemitowała nagrania, na których, według oceny The War Zone, widać znaczne uszkodzenia drogowej części przeprawy: łuk przęsła drogowego mógł zostać bezpośrednio trafiony i ulec deformacji.

Zdjęcia satelitarne uzyskane przez publikację po pierwszym ataku również wskazują na oznaki uszkodzeń w pobliżu łuku przeprawy drogowej. Na drugim końcu głównego przęsła drogowego zauważono ciemne plamy, które mogą być śladami pożaru, jednak ich związek z pierwszym uderzeniem nie został ustalony.

The War Zone zaznacza również, że istnieją dane o możliwym przesunięciu uszkodzonego łuku o 4,9 stopnia. Takie uszkodzenie, według oceny publikacji, może znacznie ograniczyć bezpieczne obciążenie przęsła. Most Kerczeński jest połączeniem drogowym i kolejowym wykorzystywanym do przemieszczania personelu, sprzętu i zaopatrzenia między Rosją a tymczasowo okupowanym Krymem.

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