Amerykańska medalistka olimpijska w wioślarstwie Anita DeFrantz zmarła w wieku 74 lat. O jej śmierci w czwartek poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przyczyny śmierci nie ujawniono.

Działalność w ruchu olimpijskim

Jak pisze The Japan Times, DeFrantz została pierwszą czarnoskórą Amerykanką i pierwszą Amerykanką, która weszła w skład MKOl. Prezydentka MKOl Kirsty Coventry nazwała ją mentorką, przyjaciółką i źródłem inspiracji dla wielu ludzi na całym świecie.

DeFrantz była wiceprezydentką komitetu organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku, a w 1986 roku została wybrana członkinią MKOl. W 1997 roku została pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydentki organizacji. DeFrantz przez 13 lat zasiadała także w organie wykonawczym MKOl i przez niemal dwie dekady przewodniczyła Komisji Kobiet w Sporcie.

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Kariera sportowa

Na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku DeFrantz była kapitanem reprezentacji USA w wioślarstwie i zdobyła brązowy medal w rywalizacji kobiecych ósemek. Urodziła się 4 października 1952 roku i dorastała w Indianapolis w stanie Indiana. Zaczęła uprawiać wioślarstwo podczas studiów w Connecticut College.

Sportsmenka zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w 1980 roku i otwarcie krytykowała bojkot Igrzysk Moskiewskich przez USA. Jak mówiła, walka o możliwość wyjazdu amerykańskich sportowców do Moskwy zmieniła jej życie i doprowadziła ją do pracy w MKOl.

Wyróżnienia

W 2025 roku DeFrantz została włączona do Galerii Sław Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paralimpijskiego. Wcześniej w tym roku, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina, przekazała ogień olimpijski Kirsty Coventry w trakcie sztafety z pochodnią. Coventry, pierwsza kobieta na stanowisku prezydentki MKOl, podkreślała wkład DeFrantz w rozwój kobiecego przywództwa w światowym sporcie.

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